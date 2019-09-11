Приднестровский конфликт: Санду назвала первый шаг для его урегулирования

Новости мира:Премьер Молдовы сказала, без чего невозможно урегулировать Приднестровский конфликт.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что урегулирование Приднестровского конфликта должно начаться с ликвидации существующих в регионе коррупционных и контрабандных схем.

Об этом она заявила во время встречи в Кишиневе с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

"В настоящее время сложно найти политическое решение для урегулирования Приднестровского конфликта. Однако, первым шагом в этом направлении должна стать ликвидация, совместно с властями Украины, существующих в Приднестровском регионе контрабандных и коррупционных схем", - заявила Санду.

Наряду с этим, премьер подчеркнула, что правительство Молдовы готово взаимодействовать с ОБСЕ для урегулирования конфликта на принципах суверенитета и территориальной целостности молдавского государства.

Клаус Нойкирх, в свою очередь, заверил, что ОБСЕ готова оказать всю необходимую помощь в процессе вывоза с территории Приднестровья российского вооружения со складов в селе Колбасна Рыбницкого района, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.