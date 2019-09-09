Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали

Новости Украины:Команда президента, ВР и Кабмин заинтересованы в углублении отношений и эффективном сотрудничестве с Республикой Молдова.

Команда президента, Верховная Рада и Кабинет министров Украины заинтересованы в углублении отношений и эффективном сотрудничестве с Республикой Молдова.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины, об этом сказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в ходе встречи с делегацией Республики Молдова во главе с министром иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску.

"Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на уровне парламентов обеих стран, ратификации соглашений и протоколов между правительствами Украины и Республики Молдова, в частности, тех, которые касаются воздушного и международного автомобильного сообщения", - говорится в сообщении.

Стефанчук поблагодарил членов делегации Республики Молдова за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Молдова для Украины является дружественным соседом. "Наше сотрудничество, наши взаимоотношения очень важны для каждого из нас. Существует много ключевых вопросов, которые мы сможем решить в процессе дальнейших встреч", - отметил первый заместитель председателя ВР.

Стефанчук подчеркнул, что между двумя странами есть много точек соприкосновения, в частности, в выработке различных стратегий экономического развития, реализации проектов по улучшению инфраструктуры, в том числе транспортных сообщений, и дальнейшего развития гуманитарных взаимоотношений. Также, по его словам, возможно сотрудничество в вопросах, связанных с решением военных конфликтов, в частности в Приднестровье. "Мы настроены на максимальную либерализацию отношений и ратификацию всех наработанных соглашений и надеемся на вашу поддержку", - отметил он.

По словам Стефанчука, парламент готов обсуждать все необходимые законодательные инициативы, в том числе осуществлять ратификацию важных соглашений, адаптацию национального законодательства к стандартам Европейского Союза и др.

В свою очередь, министр иностранных дел Республики Молдова Попеску также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.