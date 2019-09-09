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Глава МИД Молдовы на встрече с Пристайко: Мы хотели бы отменить плату за роуминг

Глава МИД Молдовы на встрече с Пристайко: Мы хотели бы отменить плату за роуминг
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Отмену роуминга между Украиной и Молдовой, а также ситуацию на границе обсудили главы МИД.

Министры иностранных дел Молдовы и Украины Нику Попеску и Вадим Пристайко обсудили возможность взаимной отмены платы за роуминг мобильной связи.

"Мы хотели бы отменить плату за роуминг", - сказал молдавский министр на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в Киеве в понедельник.

Он также подчеркнул необходимость побороть проблему контрабанды на совместной госгранице, включая территорию Приднестровья, а также важность обустройства новых пунктов пропуска на границе.

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В свою очередь, глава украинского МИД добавил, что вопрос отмены роуминга и другие будут вынесены в повестку дня заседания межправительственной комиссии.

"Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами - министрами украинского и молдавского правительств. Надеемся, что (межправительственная - Ред.) комиссия соберется в ближайшее время", - сказал Пристайко.

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Молдова, МИД, Роуминг, Вадим Пристайко, Нику Попеску.
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