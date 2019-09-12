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Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной

Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
00:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МВД Эстонии предложил отменить безвиз для Украины, глава МИД - раскритиковал коллегу.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме поручил юристам изучить возможность отмены безвизового режима для граждан Украины ввиду усилившегося миграционного потока.

Об этом сообщается на информпортале партии Консервативной народной партии (EKRE), которую возглавляет Хельме.

"Из-за нашего географического положения и исторического наследия миграционное давление с востока становится все более и более целенаправленным, особенно в случае с Украиной. Мы должны относиться к этому очень серьезно, и я уже попросил юристов немного углубиться в этот вопрос - можем ли мы в одностороннем порядке отменить безвизовый режим с Украиной", - сказал Хельме.

Он планирует выйти с соответствующем инициативой в парламент уже нынешней осенью.

Хельме добавил, что он также работает над отменой иммиграционных льгот и изменением существующих правил работы со структурами, приглашающими на работу временных рабочих.

По мнению Хельме в Эстонию приезжают "не столько украинцы, сколько ... гомо советикус".

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Впрочем, глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал инициативу Хельме.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - заявил он.

Рейнсалу также напомнил, что для работы в Эстонии гражданам Украины нужно иметь рабочую визу, и большинство из них ее имеют. А вот предотвращением отдельных злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок, подчеркнул министр иностранных дел.

Вице-председатель комиссии по иностранным делям Рийгикогу (Парламента Эстонии) Марко Михкельсон также крайне негативно высказался об идее Хельме, так как считает, что "от системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет". И Украина при этом не является проблемой незаконной иммиграции.

"Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - резюмировал Михкельсон.

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Как сообщалось, 6 апреля 2017 года Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление безвизового режима Украине, а 26 апреля послы государств-членов Европейского Союза поддержали решение Европарламента.

11 июня 2017 года безвизовый режим для украинцев начал работать. С начала введения безвизового режима более 2,5 млн граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

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Украина, Эстония, Урмас Рейнсалу, Марко Михкельсон, Безвиз, Март Хельме.
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