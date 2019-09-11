Земан согласился помочь русинам Закарпатья получить статус автономии

Новости Украины:Делегация русинов Закарпатья обратилась правительству Чехии с просьбой помочь получить им автономию.

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию, которая якобы представляет интересы русинов Закарпатья.

Как сообщает Радио Прага, эта встреча состоялась в начале сентября и была символически приурочена к 100-летию подписания Сен-Жерменского мирного договора от 10 сентября 1919 года. Данное международное соглашение подтверждало присоединение Подкарпатской Руси к Чехословакии.

По данным издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в отдельном качестве и статуса автономии для своей территории.

Отмечается, что якобы Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что изменение системы централизации - исключительно внутреннее дело Украины.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, "занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России".

"Русинский вопрос - это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего на Закарпатье", - заявил дипломат.

При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

Известно, что в составе делегации, прибывшей в Прагу, был священник Дмитрий Сидор, который ранее получил условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. СМИ сообщали, что деятельность Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации на Закарпатье. Кроме него, на встречу приехали Михаил Тяско и Василий Джуган - предприниматели, которые давно проживают в Чехии и поддерживают тесные контакты с президентом страны. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Пресс-секретарь президента Земана Иржи Овчачек прокомментировал итоги встречи: "Глава государства подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которую они предполагают, - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс президент ни в коем случае не будет вмешиваться", - подчеркнул пресс-секретарь.

Президент Чехии Милош Земан известен своими скандальными заявлениями и пророссийской позицией. В июне он призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.