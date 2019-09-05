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Председатель Закарпатской ОГА назвал вопрос открытия новых КПП актуальным

Председатель Закарпатской ОГА назвал вопрос открытия новых КПП актуальным
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Бондаренко сказал, когда откроют новые КПП на Закарпатье.

На Закарпатье новые контрольные пункты пропуска на границе могут быть открыты в 2021 году.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко на пресс-конференции.

“Вопрос открытия новых КПП на границе Украины с ЕС в пределах Закарпатской области актуален, нам необходимы дополнительные переходы. Сейчас идут разговоры о том, что новые КПП будут открыты в 2021 году, собственно, с 2020 года у нас будет подробнее видение этого процесса”, - сказал Бондаренко.

По словам председателя ОГА, он имел разговор об открытии новых КПП в Кабмине, там заверили в положительном решении этого вопроса.

Следовательно, первый из пунктов перехода, который может быть открыт — это “Лубня-Волосате” на границе с Польшей, отметил Бондаренко.

“В рамках нынешних Дней добрососедства с поляками два дня летом в этом пункте работал временный пеший переход. Это было нелегко, но мы это сделали. На днях у меня был разговор с Толикой (Андрей Дещица, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше - ред.) относительно этого вопроса, думаю, что в ближайшее время более детально будем разговаривать по этому поводу”, - сообщил Бондаренко.

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Сейчас на Закарпатье действует 19 КПП на границе, их количество критически мало, с введением безвизового режима на КПП постоянные очереди, в которых иногда приходится стоять до 6 часов.

В свое время экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял о необходимых дополнительные 34 КПП на границе в пределах Закарпатья для осуществления переходов к стран-соседей из ЕС.

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Закарпатье, КПП, Закарпатская ОГА, Игорь Бондаренко.
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