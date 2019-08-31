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Из Украины выдворили очередного "криминального авторитета"

Из Украины выдворили очередного "криминального авторитета"
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:dmsu.gov.ua

Новости Украины:Из страны принудительно выдворили криминального авторитета.

Через КПП «Киев-Борисполь» был принудительно выдворен за пределы Украины ранее судимый криминальный авторитет, который незаконно находился в нашей стране.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ ГМС Украины в Закарпатской области.

"30 августа работники отдела организации предупреждения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения ГУГМС в Закарпатской области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и КОРД ГУНП в области осуществили сопровождение криминального авторитета в международный аэропорт «Борисполь». Во исполнение постановления Восьмого апелляционного административного суда Львова иностранца принудительно выдворили за пределы Украины с запрещением въезда на 5 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 55-летний гражданин Армении 12 лет отбывал наказание в городе Дрогобыч за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления. После освобождения из мест лишения свободы мужчина имел влияние на криминогенную ситуацию в Закарпатье и Украине в целом.

С днем рождения: полиция Хмельницкого задержала криминального авторитета

Иностранца разыскали и задержали в Ужгороде 25 апреля в рамках операции «Мигрант».

Миграционной службой края на него был составлен протокол об административном задержании и принято решение о помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства "Журавичи".

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Полиция, КПП, Авторитет, Вор в законе, КОРД.
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