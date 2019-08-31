Из Украины выдворили очередного "криминального авторитета"

Новости Украины:Из страны принудительно выдворили криминального авторитета.

Через КПП «Киев-Борисполь» был принудительно выдворен за пределы Украины ранее судимый криминальный авторитет, который незаконно находился в нашей стране.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ ГМС Украины в Закарпатской области.

"30 августа работники отдела организации предупреждения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения ГУГМС в Закарпатской области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и КОРД ГУНП в области осуществили сопровождение криминального авторитета в международный аэропорт «Борисполь». Во исполнение постановления Восьмого апелляционного административного суда Львова иностранца принудительно выдворили за пределы Украины с запрещением въезда на 5 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 55-летний гражданин Армении 12 лет отбывал наказание в городе Дрогобыч за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления. После освобождения из мест лишения свободы мужчина имел влияние на криминогенную ситуацию в Закарпатье и Украине в целом.

Иностранца разыскали и задержали в Ужгороде 25 апреля в рамках операции «Мигрант».

Миграционной службой края на него был составлен протокол об административном задержании и принято решение о помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства "Журавичи".