Скачать
Четверг, 12.09.2019
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Evanescence приедет в Киев
Evanescence приедет в Киев

Италия будет сотрудничать с Британией в создании истребителя 6-го поколения

Италия будет сотрудничать с Британией в создании истребителя 6-го поколения
01:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Италия присоединилась к разработке истребителя шестого поколения.

Итальянские инженеры будут работать в рамках программы Tempest вместе со специалистами из Туманного Альбиона.

Ранее итальянцы заявили о своих намерениях стать частью программы Tempest, направленной на создание истребителя шестого поколения. Теперь на выставке DSEI 2019 правительство Италии официально об этом объявило.

"Это чрезвычайно позитивный результат, достигнутый благодаря эффективной и четкой работе, подтверждающей высочайший потенциал итальянской оборонной промышленности", — цитирует итальянское Минобороны слова своего главы Лоренцо Герини.

Украина и Турция обсудили обмен технологиями крупнокалиберных боеприпасов

Для программы Tempest участие Италии может стать поворотным моментом, поскольку одна Великобритания может не справиться с таким сложным и амбициозным проектом, как создания истребителя шестого поколения.

Отметим, что Франция и Германия заняты разработкой другого авиационного комплекса следующего поколения, известного как FCAS, частью которого является истребитель NGF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Великобритания, DSEI 2019, Лоренцо Герини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании
Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
В &quot;Слуге народа&quot; нашли кнопкодава (Видео)
В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)
Facebook ужесточила политику по отношению к постам о членовредительстве и суициде
Facebook ужесточила политику по отношению к постам о членовредительстве и суициде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь