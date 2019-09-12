Италия будет сотрудничать с Британией в создании истребителя 6-го поколения

Новости мира:Италия присоединилась к разработке истребителя шестого поколения.

Итальянские инженеры будут работать в рамках программы Tempest вместе со специалистами из Туманного Альбиона.

Ранее итальянцы заявили о своих намерениях стать частью программы Tempest, направленной на создание истребителя шестого поколения. Теперь на выставке DSEI 2019 правительство Италии официально об этом объявило.

"Это чрезвычайно позитивный результат, достигнутый благодаря эффективной и четкой работе, подтверждающей высочайший потенциал итальянской оборонной промышленности", — цитирует итальянское Минобороны слова своего главы Лоренцо Герини.

Для программы Tempest участие Италии может стать поворотным моментом, поскольку одна Великобритания может не справиться с таким сложным и амбициозным проектом, как создания истребителя шестого поколения.

Отметим, что Франция и Германия заняты разработкой другого авиационного комплекса следующего поколения, известного как FCAS, частью которого является истребитель NGF.