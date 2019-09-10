Украина и Турция обсудили обмен технологиями крупнокалиберных боеприпасов

Новости Украины:На выставке DSEI, Украина и Турция обсудили обмен технологиями артиллерийских боеприпасов.

В ходе международной выставки вооружения и военной техники DSEI 2019" представители Украины и Турции обсудили взаимный трансфер технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"10 сентября в рамках международной выставки вооружения и военной техники в сфере обороны и безопасности "DSEI 2019" в Лондоне состоялась встреча директора дивизиона высокоточного вооружения и боеприпасов концерна Андрея Артюшенко с представителями турецкой компании "NOTM ltd". Переговоры касались взаимного трансфера технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта встреча является продолжением переговоров украинской и турецкой сторон, которые проходят в течение 2019 года. По словам Артюшенко, сотрудничество с турецкими партнерами имеет целью стимулировать развитие отечественного производства современных средств поражения по стандартам НАТО. Ключевую роль в таком сотрудничестве будут играть научные учреждения и конструкторские бюро предприятий "Укроборонпрома".