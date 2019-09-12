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Мировой кризис 2008 года обошелся австрийской банковой сфере в €11 миллиардов

Мировой кризис 2008 года обошелся австрийской банковой сфере в €11 миллиардов
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Спасение банков от кризиса 2008 года обошлось Австрии почти в €11 миллиардов.

На поддержку банковской сферы после мирового финансового кризиса 2008 года Австрия потратила около 11 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные Австрийского национального банка, сообщает АРА.

"Со времени финансового кризиса 2008 года Республика Австрия выделила от 10 до 11 млрд евро на поддержку банковской сферы – меньше, чем ожидалось в начале, но больше, чем среднеевропейский показатель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой суммой Австрия отстает от Кипра, Греции и Ирландии, но в сравнении с другими странами зоны евро ее пакет спасения банков - один из самых дорогих.

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Эксперты указывают, что кризис 2008 года касался не только банковской сферы, а всей экономики. Поэтому принятые правительством Австрии меры были необходимы, поскольку не только не дали развалиться экономике, но и укрепили ее положение.

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Как известно, в 2008 году мир постиг финансовый кризис. Начавшись с банкротства крупных финансовых учреждений в США, он быстро разросся до глобальных масштабов и привел к краху нескольких европейских банков, обвалу различных биржевых индексов и значительному падению стоимости акций и товаров по всему миру.

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Кризис, Австрия, Финансовый кризис, Банковская сфера.
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