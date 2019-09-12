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СМИ: В Польше мужчина застрелил украинку за отказ встречаться с ним

СМИ: В Польше мужчина застрелил украинку за отказ встречаться с ним
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На западе Польши в общественной прачечной застрелили украинку.

В городе Гожув Великопольский на западе Польши в среду днем в общественной прачечной местный житель застрелил из пистолета работницу этого заведения, 26-летнюю гражданку Украины.

После побега и преследования убийцу украинки застрелила полиция неподалеку от Берлина, сообщает Interia.pl

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти",- заявил представитель полиции Любушского воеводства (запад страны) Марцин Малуда.

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По информации местных СМИ, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина погиб на месте.

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Польша, Убийство, Стрельба, Гожув Великопольский.
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