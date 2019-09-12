В Одесской области осуждена пенсионерка, обвиняемая в подкупе избирателей

Новости Украины:Жительница Подольска, обвиняемая в подкупе избирателей, осуждена на на 5 лет лишения свободы.

В Одесской области осуждена жительница Подольска, обвиняемая в подкупе избирателей.

Это следует из приговора Котовского межрайонного суда Одесской области.

В документе сказано, что злоумышленница - уроженка Российской Федерации, гражданка Украины, пенсионерка, инвалид 2 группы.

По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных выборов в Верховную Раду гражданка предлагала жителям микрорайона города продать свой голос на территории 137 одномандатного избирательного округа. За "работу" по подкупу избирателей ей было обещано неизвестным лицом 3 тыс. грн. "Противоправные действия, направленные на подкуп избирателей, заключались в подыскивании лиц, согласных за денежное вознаграждение проголосовать в пользу конкретного кандидата в народные депутаты", - сказано в документе.

В течение 10 дней пенсионерка склоняла жителей города Подольск отдать свой голос за конкретного кандидата. Она составила список лиц, которых лично знает, и которые, по ее убеждению, готовы были свой голос продать за 0,5-1 тыс. грн. Установлено, что деньги она передала 16 людям.

Как отмечается, во время проведения расследования между прокурором Котовского местной прокуратуры и обвиняемой заключено соглашение о признании виновности, в соответствии с требованиями ст. 472 УПК Украины. В частности, пенсионерка признала себя виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины.

Сторонами также согласовано наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, которые связаны с выборами, референдумами, сроком на 2 года. Суд пришел к выводу о возможности утверждения данного соглашения.

Кроме того, суд принял решение освободить злоумышленницу от отбывания наказания, назначив испытательный срок 2 года.