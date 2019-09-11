Погорел на взятке: НАБУ задержало главу Укравтодора Одесской области

Новости Украины:Чиновника задержали когда во время передачи ему второй части "благодарности".

Сегодня в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу Службы автомобильных дорог в Николаевской области при получении взятки 90 тыс. долл.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. "Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали с поличным руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл., которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Подробности в ведомстве обещают сообщить позже.

Как сообщили правоохранительных органах Одесской области, николаевский чиновник задержан в курортной зоне Одессы – недалеко от гостиницы "Юность"