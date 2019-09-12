В Беларуси планируют начать экспортировать круглую древесину

Новости мира:Белоруссия будет экспортировать круглую древесину при отсутствии внутреннего спроса.

Беларусь планирует возобновить экспорт круглой древесины - поставки за рубеж будут разрешаться при отсутствии спроса на внутреннем рынке, цитирует министра лесного хозяйства республики Виталия Дрожжу государственное информагентство БелТА.

"Предполагаемое изменение - возможность продавать невостребованную в стране древесину на экспорт. Механизм предусматривает три-четыре фильтра, направленных на то, чтобы качественная древесина не уходила из страны и перерабатывалась здесь", - сказал Дрожжа, комментируя подготовленный проект указа президента.

"Невыкупленный на годовых торгах объем будет автоматически переходить на квартальные, а затем и текущие торги. То есть мы трижды обращаем внимание внутреннего потребителя на возможность купить древесину: если не успел на годовые торги, можно поучаствовать в квартальных и текущих", - пояснил министр.

По его словам, нововведением станет также специальная льготная цена на круглую древесину по госзаказу для деревообрабатывающих предприятий, которые модернизируются за счет государственных средств. "Те предприятия деревообработки, которые прошли модернизацию и которым сейчас необходимо выплачивать кредиты, не готовы существовать на равных с брендовыми инвесторами в условиях нарастающего спроса на высококачественную древесину", - пояснил министр.

По его словам, "госзаказ предполагает, что на период реализации инвестдоговора и возврата стране ресурсов, вложенных в предприятие, мы им даем древесину по прямым договорам по цене завода-изготовителя, которую будет согласовывать министерство антимонопольного регулирования и торговли".

"Государство видит проблемы этих предприятий и то, что их нужно поддержать", - отметил министр.

Кроме того, планируется переход на реализацию древесины без ее целевого назначения. По мнению министра, такой подход позволит "в том числе учесть интересы крупных инвесторов, которые нуждаются в высококачественном сырье".

"Мы предложили усовершенствовать механизм реализации древесины, и нас поддержали. Подготовка проекта указа на завершающем этапе. К годовым торгам нам необходимо выйти уже с новыми подходами", - сказал Дрожжа.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в этом году экспортировать 0,9 млн куб. м круглой древесины, которая не была востребована на внутреннем рынке из-за разбалансировки объемов заготовки и переработки древесного сырья.

Запрет на экспорт круглой древесины действует в Беларуси с 2018 года. Ожидалось, что в связи с запретом экспорт лесопродукции из Белоруссии в 2018 году сократится на 5-7% по сравнению с показателем 2017 года и составит в денежном выражении порядка $125-134 млн.

В минувшем году в Белоруссии планировалось заготовить 22,5 млн куб. м лесопродукции, предполагалось, что ее основной объем будет востребован на внутреннем рынке.