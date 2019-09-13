Меркель надеется на проведение "нормандского формата" в ближайшее недели

Новости мира:В ведомстве канцлера Германии назвали обмен пленными между Украиной и РФ, это шаг к проведению "нормандского формата".

Германия и Франция пологают, что "нормандский формат" может состоятся в ближайшее недели. Сообщает "Укринформ". Кроме этого представители стран проложат максимум усилий для того, что бы встреча таки состоялась.

Такую информацию подтвердили и в немецкого канцлера Ангелы Меркель. Так на пример, Генрик Гоппенштедт, в своем выступлении подтвердил территориальную целостность Украины а также отметил дружественные контакты между Украиной и Германией, в которых участвует непосредственно Ангела Меркель.

Вместе с Макроном они прилагают огромные усилия для того чтобы Минский процесс останавливался и на востоке Украины воцарился мир. В данный момент, отмечает представитель ведомства канцлера, в свете обмена пленными между Украиной и РФ, появилась надежда на то, что "нормандский формат" будет созван в ближайшее время.

Так же, Генрик Гоппенштедт, обратил внимание на то, что в украинского общества огромные ожидания от украинской власти. Эти ожидания не ограничиваются лишь прекращением войны на Донбассе. Украинцы также ожидают проведение реформ. Он подчеркнул, что в Берлине так же, рассчитывают на все эти изменения и готовы и дальше помогать Украине, поскольку видят в ней надежного партнера.

По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Украина, без помощи своих европейских партнеров, вряд ли сможет в одиночку побороть российскую агрессию. Он также отметил роль Германии в поддержке Украины. Он также выразил мнение, что для прекращения войны в Украине нужно продолжать давить на Москву. Андрей Мельник также призвал не снимать с России И санкции до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность.