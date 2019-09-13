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Меркель надеется на проведение "нормандского формата" в ближайшее недели

Меркель надеется на проведение "нормандского формата" в ближайшее недели
10:05 Сегодня Телеграф

Новости мира:В ведомстве канцлера Германии назвали обмен пленными между Украиной и РФ, это шаг к проведению "нормандского формата".

Германия и Франция пологают, что  "нормандский формат" может состоятся в ближайшее недели. Сообщает "Укринформ". Кроме этого представители стран проложат максимум усилий для того, что бы встреча таки состоялась. 

Такую информацию подтвердили и в немецкого канцлера Ангелы Меркель.  Так на пример, Генрик Гоппенштедт, в своем выступлении подтвердил территориальную целостность Украины а также отметил дружественные контакты между Украиной и Германией, в которых участвует непосредственно Ангела Меркель. 

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Вместе с Макроном они прилагают огромные усилия для того чтобы Минский процесс останавливался и на востоке Украины воцарился мир. В данный момент, отмечает представитель ведомства канцлера, в свете обмена пленными между Украиной и РФ, появилась надежда на то, что "нормандский формат" будет созван в ближайшее время. 

Так же, Генрик Гоппенштедт, обратил внимание на то, что в украинского общества огромные ожидания от украинской власти. Эти ожидания не ограничиваются лишь прекращением войны на Донбассе. Украинцы также ожидают проведение реформ. Он подчеркнул, что в Берлине так же, рассчитывают на все эти изменения и готовы и дальше помогать Украине, поскольку видят в ней надежного партнера. 

По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Украина, без помощи своих европейских партнеров, вряд ли сможет в одиночку побороть российскую агрессию. Он также отметил роль Германии в поддержке Украины. Он также выразил мнение, что для прекращения войны в Украине нужно продолжать давить на Москву.  Андрей Мельник также призвал не снимать с России И санкции до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность. 

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Германия, Украина, Ангела Меркель, Россия, Нормандский формат.
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