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Во Франции хотят создать собственную криптовалюту

Во Франции хотят создать собственную криптовалюту
17:10 Сегодня Телеграф

Новости мира:Франция призывает Европу к созданию своей криптовалюты, блокировке Libra.

Министр финансов Франции Бруно ле Мэр призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

Libra в том виде, в котором Facebook планирует ввести ее, ставит вопросы относительно рыночного доминирования, несет в себе угрозу для суверенитета государств, увеличивает риски для потребителей и бизнеса и даже может стать причиной существенного подрыва глобальной финансовой системы, заявил Бруно ле Мэр в ходе выступления в Организации экономического сотрудничества и развития.

"Все эти опасения в отношении Libra довольно серьезны. Таким образом, я хочу четко дать понять: в этих условиях мы не можем санкционировать внедрение Libra в Европе", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Он призвал власти европейских стран заняться разработкой "официальной цифровой валюты" и начать эти обсуждения в рамках совещаний с Международным валютным фондом (МВФ) в октябре текущего года.

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Бруно ле Мэр сообщил, что уже обсуждал эту идею с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и Кристин Лагард, которая возглавит ЕЦБ после завершения срока полномочий Драги на этом посту 31 октября 2019 года.

"Я хочу, чтобы у нас были конкретные проекты в следующие несколько месяцев", - сказал он.

Facebook планирует выпустить Libra в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

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Франция, Facebook, Криптовалюта, Бруно Ле Мэр, Libra.
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