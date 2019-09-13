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Накануне Международного дня демократии в ЕС сделали важное заявление

Накануне Международного дня демократии в ЕС сделали важное заявление
18:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Федерика Могерини призвала бороться за демократию и защищать ее.

В условиях, когда в Европе и в мире происходит эрозия гражданских свобод и осуществляются попытки манипулирования электоральными процессами, ЕС и в дальнейшем твердо отстаивать ценности демократии.

Об этом в пятницу по случаю Международного дня демократии, который по решению Генассамблеи ООН отмечается 15 сентября, заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Европейской службы внешних действий.

"В Европе и по всему миру усиливается эрозия гражданских свобод, распространяются разного рода манипуляции и дезинформация, особенно во время избирательных кампаний. Большое количество движений в защиту демократии и отдельные активисты продолжают прокладывать путь в отстаивании демократических ценностей и в соблюдении гражданских и политических прав. Мужество и преданность этих людей является примером и поводом для вдохновения для всех нас",- говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз подтверждает собственные обязательства относительно защиты демократии и фундаментальных прав каждого человека, которая должна получить возможность свободно участвовать в политической, экономической и социальной жизни собственной страны. Никто не должен бояться говорить, проводить мирные демонстрации, участвовать в голосовании и требовать справедливой и инклюзивной политики от правительства. По словам высокого представителя ЕС, демократия может функционировать только при условии, если участие в ее поддержании и взаимное доверие между демократическими государственными институтами, правительством и гражданами являются гарантированными.

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В документе отмечается, что во внешней политике Евросоюз поощряет страны-партнеры к созданию представительных и ответственных демократических и избирательных институтов. Только в течение прошлых пяти лет такая электоральная помощь превысила €250 млн, что позволило оказать техническую и материальную поддержку 50-ти странам. Евросоюз остается на передовой в борьбе против дезинформации и принимает меры по уменьшению риска внешнего вмешательства и недружественных манипуляций во время общественных дискуссий, включая те, что происходят в режиме онлайн или офлайн.

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ЕС, Федерика Могерини, Международный день демократии.
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