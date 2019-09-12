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Четверг, 12.09.2019
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Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

До 15 марта 2020 года санкции против 170 человек и 44 компаний продлены из-за нарушения Россией суверенитета Украины.

Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года, ограничительные меры против 170 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В частности, меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. "Сейчас их применяют к 170 чел. и 44 организациям.

Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и эти организации были внесены в санкционный список, был обновлен соответствующим образом", - говорится в сообщении.

Также сказано, что другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются "экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (сейчас действующие до 31 января 2020 года)" и "ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (сейчас действующие до 23 июня 2020 года)".

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Кроме того, сказано, что Совет ЕС принял решение при помощи письменной процедуры. Правовые акты будут обнародованы в Официальном вестнике ЕС 13 сентября 2019 года.

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Украина, ЕС, Россия, Санкции, Европейский союз, РФ.
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