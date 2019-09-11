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Россия расширит санкции против граждан США

Россия расширит санкции против граждан США
11:06 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

МИД РФ добавит список лиц США, которым запрещен въезд на территорию России.

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По его словам, санкции в отношении россиян являются продолжением "провальной линии, которая полностью дискредитирует себя".

"Она предполагает, что мы "прогнемся" под санкционным нажимом, но этого никогда не будет, - подчеркнул замминистра. - И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом".

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США 10 сентября ввели санкции против двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушений прав последователей организации "Свидетели Иеговы".

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США, Россия, Санкции, РФ, Сергей Рябков.
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