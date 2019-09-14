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В аэропорту Лондона экоактивисты попытались запустить дрон, 11 задержанных

В аэропорту Лондона экоактивисты попытались запустить дрон, 11 задержанных
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция Лондона задержала 11 экологических активистов за попытку запустить беспилотник у аэропорта Хитроу.

В Лондоне задержали 11 экологических активистов за попытку помешать работе столичного аэропорта Хитроу.

Об этом сообщает Sky News.

«Организаторы акции Heathrow Pause заявили, что полиция задержала 11 активистов, включая параолимпийца Джеймса Брауна. Однако британская полиция подтвердила лишь 9 арестов в течение четверга и пятницы», - говорится в сообщении.

Ранее группа Heathrow Pause, которая является частью более широкого движения Extinction Rebellion, заявила о намерении запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта. В группе сообщили о плане запустить три беспилотника и о том, что по меньшей мере один запуск был успешным.

Отмечается, что работа аэропорта в связи с запуском дрона остановлена не была.

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Как известно, в апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта. Extinction Rebellion обещала, что если власть не пойдет на переговоры, участники акций будут вносить еще больший беспорядок в жизни британской столицы.

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Великобритания, Аэропорт, Полиция, Хитроу, Дрон, Экоактивисты.
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