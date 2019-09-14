ООН призывает страны к сотрудничеству в расследовании дела MH17

Новости мира:Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик: Мы надеемся на сотрудничество государств-членов в расследовании трагедии МН17.

ООН надеется, что все государства-члены будут сотрудничать с расследованиями трагедии сбитого над Донбассом летом 2014-го года самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Об этом на брифинге в ООН рассказал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я знаю, что сейчас идет ряд расследований по трагедии MH17 и мы надеемся на сотрудничество с ними всех государств-членов”, - ответил Дюжаррик на вопрос собкора Укринформа относительно того, соответствует ли ультиматум России передать в рамках обмена ключевого свидетеля (а ныне уже подозреваемого) в катастрофе МН17 Владимира Цемаха ее обязательству сотрудничать со следствием.

В то же время на уточняющий вопрос, как требование выдать Цемаха соответствует обязательствам России в рамках резолюции Совбеза ООН от 21 июля 2014 года с требованием полного расследования и привлечения виновных в уничтожении МН17 к ответственности, представитель генсека ответил, что “не будет интерпретировать содержание резолюций”.

Ранее в ПАСЕ заявили, что поскольку Российская Федерация является членом Совета Европы, она юридически обязана бороться с бескрайностью, и поэтому должна обеспечить доступ следователей в деле уничтожения рейса МН17 к Владимиру Цемаху.

Напомним: 17 июля 2014 года в небе над оккупированным РФ Снежным Донецкой области Украины был сбит ракетой зенитного комплекса "Бук" самолет Малайзийских авиалиний рейса МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур". Все 298 людей на борту - пассажиров и экипажа - погибли.

Напоминаем, 7 сентября состоялось взаимное освобождение Украиной и Россией удерживаемых лиц в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Среди тех, кого выдала Украина, — боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем в деле о катастрофе самолета рейса МН17.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО. В результате операции один украинский спецназовец погиб, один был ранен.