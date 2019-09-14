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Экс-премьер Британии не исключил нового референдума по Brexit

Экс-премьер Британии не исключил нового референдума по Brexit
06:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон: Референдум нельзя исключить, потому что мы застряли.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нельзя исключать нового референдума по выходу страны из Евросоюза для преодоления нынешнего политического кризиса.

"Я не думаю, что это можно исключить, потому что мы застряли", - сказал Кэмерон в интервью изданию Times.

Политик пояснил: "Я не говорю, что это произойдет или должно произойти. Я просто говорю, что сейчас нельзя это исключать, поскольку прямо сейчас необходимо найти путь выхода из блокады".

Кэмерон был премьером Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год и вступал за сохранение членства в ЕС. После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, он ушел в отставку.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, премьер-министр Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Ранее стало известно, что Джонсон 16 сентября проведет встречу в формате рабочего обеда с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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Перед этим британский премьер выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем.

Джонсон отметил, что сейчас соглашение с ЕС сырое, но он "сдержанно оптимистичен" по поводу заключения сделки, так как, по его словам, "наблюдается прогресс" в переговорах по Brexit.

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Великобритания, Дэвид Кэмерон, Британия, Премьер, Brexit.
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