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Экс-премьер Британии о затеянном ним референдуме по Brexit: Я глубоко сожалею о результатах

Экс-премьер Британии о затеянном ним референдуме по Brexit: Я глубоко сожалею о результатах
15:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Экспремьер Британии сожалеет из-за последствий созванного им референдума о Brexit

Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, который созвал и провел референдум о Brexit, заявил, что сожалеет из-за разногласий, которые он вызвал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Дэвид Кэмерон сказал, что думает о последствиях референдума о Brexit "каждый день" и "отчаянно" беспокоится о том, что произойдет дальше.

"Я глубоко сожалею о результатах и признаю, что мой подход потерпел неудачу. Решения, которые я принял, способствовали этой неудаче. Я потерпел поражение", - сказал он.

Он признал, что много людей обвиняют его в разногласиях из-за Brexit, которые углубились после референдума, и никогда не простят его, но он защищал свое решение созвать голосование.

Экс-премьер Британии не исключил нового референдума по Brexit

Кэмерон, который поддерживал сохранение Британии в ЕС, подал в отставку утром после референдума 2016 года. С тех пор он держался в стороне избирательной политики и подальше от глаз общественности.

Его преемники - сначала Тереза Мэй, а теперь премьер-министр Борис Джонсон - боролись с проблемой Brexit и до сих пор не смогли получить парламентскую поддержку для плана выхода, согласованного с лидерами ЕС.

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ЕС, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Brexit.
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