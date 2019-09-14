Евросоюз намерен ввести новые налоги на энергетику

Новости мира:Таким образом в ЕС планируют бороться с изменением климата и перейти на низкоуглеродную энергетику.

Власти Евросоюза планируют ввести новые энергетические налоги для финансирования перехода к низкоуглеродной энергетике.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

"Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата", — сказал еврокомиссар во время встречи министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Домбровскис отметил, что это неформальная встреча, поэтому не стоит ожидать формальных решений, но еврочиновники намерены определить наиболее перспективное направление, где будет проще всего достичь консенсуса.

Кроме того он признал, что есть риск социального недовольства и с этой проблемой в Еврокомиссии намерены бороться с помощью дополнительных соцвыплат. Еврокомиссар добавил, что вероятней всего будет создан Фонд справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике.