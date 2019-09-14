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Евросоюз намерен ввести новые налоги на энергетику

Евросоюз намерен ввести новые налоги на энергетику
15:48 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости мира:Таким образом в ЕС планируют бороться с изменением климата и перейти на низкоуглеродную энергетику.

Власти Евросоюза планируют ввести новые энергетические налоги для финансирования перехода к низкоуглеродной энергетике.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

"Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата", — сказал еврокомиссар во время встречи министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Домбровскис отметил, что это неформальная встреча, поэтому не стоит ожидать формальных решений, но еврочиновники намерены определить наиболее перспективное направление, где будет проще всего достичь консенсуса.

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Кроме того он признал, что есть риск социального недовольства и с этой проблемой в Еврокомиссии намерены бороться с помощью дополнительных соцвыплат. Еврокомиссар добавил, что вероятней всего будет создан Фонд справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике.

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ЕС, Энергетика, Еврокомиссия, Налоги, ТАСС.
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