Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским

Новости мира:Зеленский должен посетить Брюссель и встретиться с главой Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель, где запланирована его встреча с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Европарламента.

Так, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Европейского парламента заявил о готовности посетить Украину.

"На самом деле президент Европарламента не собирается посещать Украину в ближайшие недели или месяцы, а наоборот: Президент Украины посетит Брюссель и состоится встреча с господином Сассоли", - прокомментировали эту информацию в ЕП.

В то же время, в Европарламенте не исключили, что президент Сассоли осуществит визит в Киев "в какой-то момент".