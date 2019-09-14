Квасьневский о Зеленском: Если думает, что может контролировать все, то ошибается

Новости Украины:Также экс-президент Польши заявил, что самое главное для Украины это помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский посоветовал действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий.

Об этом сообщает в субботу телеканал "Прямой".

"В такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и будет делать много ошибок, ведь это совершенно невозможно. Если бы я мог что-то посоветовать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными.

Это касается и Избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам", - цитирует "Прямой" слова Квасьневского журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Напомним, бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерегает президента Владимира Зеленского от уступок президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в "нормандском формате".