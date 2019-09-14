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Зеленский наложил вето на Избирательный закон

Зеленский наложил вето на Избирательный закон
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский указал, что Избирательный кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, не соответствующие Конституции Украины.

Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 13 сентября глава государства вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

В предложениях, изложенных на 10 страницах, президент указал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Также, по мнению президента, положения кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.

Президент предложил Верховной Раде повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний.

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс

27 августа председатель Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

В кодексе объединены 5 действующих на сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

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Верховная Рада, Вето, Избирательный кодекс, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
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