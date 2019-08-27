Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что во вторник подпишет проект Избирательного кодекса, который предусматривает систему выборов народных депутатов по открытым спискам.

Как рассказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве, уже сняты формальные препятствия для подписания Избирательного кодекса.

"Во время нашего брифинга (Руслан - прим. ред.) Князевич, только что вышедший из отпуска глава комитета, подписал Избирательный кодекс и передал мне на подпись. Это означает, что... в течение часа-двух мной будет подписан Избирательный кодекс", - сказал спикер Рады 8-го созыва.

Он отметил, что после этого документ будет передан на подпись президенту Украины.

Как сообщалось, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов в парламент по открытым спискам.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, сообщил, что в ходе консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%. Кроме того, он добавил, что в документе предусмотрено вступление его в силу 1 декабря 2023 года. Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.