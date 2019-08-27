Скачать
Вторник, 27.08.2019
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)

Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс

Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что во вторник подпишет проект Избирательного кодекса, который предусматривает систему выборов народных депутатов по открытым спискам.

Как рассказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве, уже сняты формальные препятствия для подписания Избирательного кодекса.

"Во время нашего брифинга (Руслан - прим. ред.) Князевич, только что вышедший из отпуска глава комитета, подписал Избирательный кодекс и передал мне на подпись. Это означает, что... в течение часа-двух мной будет подписан Избирательный кодекс", - сказал спикер Рады 8-го созыва.

Он отметил, что после этого документ будет передан на подпись президенту Украины.

Ворвались без предупреждения: СБУ и ГБР заблокировали работу Рады

Как сообщалось, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов в парламент по открытым спискам.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, сообщил, что в ходе консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%. Кроме того, он добавил, что в документе предусмотрено вступление его в силу 1 декабря 2023 года. Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Избирательный кодекс, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Новости Зеленского, Президент Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
04 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
05 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь