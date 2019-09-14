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Климкин предупреждает: Путин готовит для Зеленского "эмоциональную ловушку"

Климкин предупреждает: Путин готовит для Зеленского "эмоциональную ловушку"
14:08 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Климкин предостерег Зеленского от уступок Путину во время переговоров на "нормандском саммите".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерегает президента Владимира Зеленского от уступок президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в "нормандском формате".

Об этом Климкин сообщил в комментарии "Украинской правде"

"Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми - ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита", - сказал он. 

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"И то, что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет. ...Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации", - добавил Климкин.

 "Но я надеюсь, что к переговорам мы подготовимся тщательно и будем знать, что сколько стоит и какие ставки", - подытожил экс-глава МИД.

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МИД, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Нормандский формат.
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