Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
США и Франция в ОБСЕ выступили против российской агрессии против Украины
США и Франция в ОБСЕ выступили против агрессии РФ против Украины
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами
Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами

Германия готова забрать у Италии часть спасенных мигрантов

Германия готова забрать у Италии часть спасенных мигрантов
22:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Германия готова принять из Италии четверть спасенных в море мигрантов.

В рамках распределения беженцев Германия готова принять четверть спасенных в Средиземном море мигрантов, которые высадились в Италии.

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Süddeutschen Zeitung.

"Я всегда говорил, что наша миграционная политика также является гуманной, мы никому не дадим утонуть. Переговоры все еще продолжаются, но если все пойдет так, как мы сказали, мы можем взять 25 процентов тех, кто спасся в море и оказался в Италии. Это не обременит нашу миграционную политику", - сказал министр, который известен своими скептическими замечаниями относительно миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

Одновременно Зеехофер будет настаивать на проверке безопасности спасенных еще в Италии.

Германия и до этого времени приняла почти четверть спасенных из Италии (за последний год - 561 мигранта, по данным МВД — ред.), так что чем-то новым такой подход не станет. Однако, по словам министра, давно пора отойти от "пыточных процедур", согласно которым беженцев с каждого спасательного корабля приходилось распределять по Европе индивидуально, и это только после длительной борьбы между государствами ЕС.

Италия, вопреки всему, приняла мигрантов в своем порту (Фото)

В поиске решения относительно распределения беженцев из спасательных лодок в пределах ЕС вскоре может произойти ощутимый прогресс: 23 сентября Мальта пригласила представителей Германии, Франции, Италии, президента председательствующей в Совете Европы Финляндии и Комиссии ЕС на встрече в городе Витториоса, чтобы найти систему квот. В октябре предложение должно быть подано главам государств и правительств.

"Мы ожидаем, что присоединится больше государств", - сказал Зеехофер.

Он надеется, что со сменой правительства в Италии дело сдвинется, ведь предыдущий министр внутренних дел этой страны Маттео Сальвини занимал крайне жесткую позицию в отношении мигрантов и отказывал в заходе в порты судов со спасенными.

Как стало известно, Франция также заявила, что готова принять 25 процентов беженцев, которые прибывают в Италию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Германия, Италия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Климкин рассказал, что означает &quot;формула Штайнмайера&quot;
Климкин рассказал, что означает "формула Штайнмайера"
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь