Германия готова забрать у Италии часть спасенных мигрантов

Новости мира:Германия готова принять из Италии четверть спасенных в море мигрантов.

В рамках распределения беженцев Германия готова принять четверть спасенных в Средиземном море мигрантов, которые высадились в Италии.

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Süddeutschen Zeitung.

"Я всегда говорил, что наша миграционная политика также является гуманной, мы никому не дадим утонуть. Переговоры все еще продолжаются, но если все пойдет так, как мы сказали, мы можем взять 25 процентов тех, кто спасся в море и оказался в Италии. Это не обременит нашу миграционную политику", - сказал министр, который известен своими скептическими замечаниями относительно миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

Одновременно Зеехофер будет настаивать на проверке безопасности спасенных еще в Италии.

Германия и до этого времени приняла почти четверть спасенных из Италии (за последний год - 561 мигранта, по данным МВД — ред.), так что чем-то новым такой подход не станет. Однако, по словам министра, давно пора отойти от "пыточных процедур", согласно которым беженцев с каждого спасательного корабля приходилось распределять по Европе индивидуально, и это только после длительной борьбы между государствами ЕС.

В поиске решения относительно распределения беженцев из спасательных лодок в пределах ЕС вскоре может произойти ощутимый прогресс: 23 сентября Мальта пригласила представителей Германии, Франции, Италии, президента председательствующей в Совете Европы Финляндии и Комиссии ЕС на встрече в городе Витториоса, чтобы найти систему квот. В октябре предложение должно быть подано главам государств и правительств.

"Мы ожидаем, что присоединится больше государств", - сказал Зеехофер.

Он надеется, что со сменой правительства в Италии дело сдвинется, ведь предыдущий министр внутренних дел этой страны Маттео Сальвини занимал крайне жесткую позицию в отношении мигрантов и отказывал в заходе в порты судов со спасенными.

Как стало известно, Франция также заявила, что готова принять 25 процентов беженцев, которые прибывают в Италию.