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Италия, вопреки всему, приняла мигрантов в своем порту (Фото)

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Италия, вопреки всему, приняла мигрантов в своем порту (Фото)
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Италия позволила судну с мигрантами пришвартоваться в своем порту.

Правительство Италии вопреки бескомпромиссной политике закрытых дверей предыдущего кабинета позволило судну с мигрантами 82 пришвартоваться в порту Лампедузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Корабль Ocean Viking, управляемый французскими благотворительными организациями SOS Mediterranee и Doctors Without Borders (MSF), сообщил в Twitter, что получил зеленый свет на заход в порт Лампедузы, через шесть дней после того, как он выполнил свою первую операцию по спасению у берегов Ливии.

 

"Итальянские власти только предложили Ocean Viking место безопасности", - заявили в MSF. Местные чиновники подтвердили эту информацию.

Правительство Италии официально вступило в силу во вторник, пообещав новый подход к миграции после жесткого ограничения на спасательные суда, введенного бывшим министром внутренних дел Маттео Сальвини, который возглавляет ультраправую "Лигу".

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Премьер-министр Джузеппе Конте заявил в четверг, что несколько стран ЕС согласились принять мигрантов из Ocean Viking, но не предоставил подробностей и не сразу позволил судну войти в итальянские воды.

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Мигранты, Италия, ЕС, Джузеппе Конте, Ocean Viking.
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