Италия, вопреки всему, приняла мигрантов в своем порту (Фото)

Правительство Италии вопреки бескомпромиссной политике закрытых дверей предыдущего кабинета позволило судну с мигрантами 82 пришвартоваться в порту Лампедузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Корабль Ocean Viking, управляемый французскими благотворительными организациями SOS Mediterranee и Doctors Without Borders (MSF), сообщил в Twitter, что получил зеленый свет на заход в порт Лампедузы, через шесть дней после того, как он выполнил свою первую операцию по спасению у берегов Ливии.

BREAKING: The Italian authorities have just offered #OceanViking a Place of Safety.

Six days since the first rescue, @MSF_Sea & @SOSMedIntl are relieved that the 82 rescued people onboard will soon disembark in Lampedusa. pic.twitter.com/ZpxN4ffra7

— MSF Sea (@MSF_Sea) September 14, 2019