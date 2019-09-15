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В Румынии на гонках авто въехало в толпу зрителей, есть пострадавшие

В Румынии на гонках авто въехало в толпу зрителей, есть пострадавшие
04:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Румынии гоночный автомобиль протаранил толпу зрителей.

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения авторалли в румынском городе Крайова.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Как проинформировала пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Долж Таня Вилчану, на одном из крутых виражей трассы водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и неожиданно съехал с основной трассы, въехав в толпу зрителей, которые наблюдали за гонками на тротуаре.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Их жизни ничего не угрожает.

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Представители правоохранительных органов проводят комплексную проверку на предмет надлежащего обеспечения безопасности зрителей. Проверяется также техническое состояние автомобиля.

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Румыния, Авария, Авторалли, Гоночный автомобиль, Крайова.
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