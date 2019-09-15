В Британии неизвестные похитили золотой унитаз

Новости мира:В Великобритании из особняка Уинстона Черчилля был украден золотой унитаз.

В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News. Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз - это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость превышает миллион евро.

Экспонат присутствовал в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета. Полиция подтвердила, что унитаз был украден и что они проводят расследование.

Туалет до сих пор не нашли, но в связи с кражей был арестован 66-летний мужчина. Полиция получила сообщение о краже в 4.57 утра субботы. Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра.

Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению. В 2016 году установка выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.