Во Франции на акции протеста "желтых жилетов" задержали более 30 человек

Новости мира:В Нанте полиция задержала 30 участников акции "желтых жилетов".

Во французском Нанте правоохранители задержали 35 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

В рамках превентивного контроля правоохранители осуществили задержание 18 демонстрантов, которые вышли 14 сентября на акцию протеста в Нанте. У задержанных были изъяты около 100 зонтиков и огнетушитель.

По данным местных СМИ, на акции протеста, организованной движением желтых жилетов в Нанте, вышли по меньшей мере 1800 человек.

Напоминаем, протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года — как правило, в выходные дни. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты начали протестовать против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.