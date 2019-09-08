"Желтые жилеты" во Франции с новой силой возобновили протесты

Новости мира:В крупных городах Франции после длительной паузы возобновились массовые протесты движения "желтых жилетов".

Французское движение "желтых жилетов" в субботу, 7 сентября, возобновило акции протеста.

Демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек, передает DW.

"В ходе протестов произошло несколько столкновений участников с полицией. Так, в Париже были задержаны и отпущены 89 "желтых жилетов", кроме того, правоохранители вынесли более 60 предупреждений. В столице Франции в акции протеста приняли участие около 800 человек. Демонстрация стала более многочисленной, чем предыдущие акции "желтых жилетов" в последние месяцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть участников акции вела себя мирно.

Наиболее крупная акция "желтых жилетов" прошла в Монпелье. На улицы города вышли около 3000 протестующих, в том числе 500 радикалов из так называемого "Черного блока". Демонстранты подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, в свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ. Два участника акции были временно задержаны.

Кроме того, сотни людей вышли на митинг в Руане, несмотря на то, что городские власти запретили демонстрации в субботу специальным указом. Несколько "желтых жилетов" в Руане были временно задержаны, еще более 100 человек получили предупреждения. Небольшие митинги "желтых жилетов" также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.

Selon la préfecture il y aurait 600 personnes à Montpellier pour cette Acte43.

Non ce n'est pas une blague ce sont bien les "chiffres officiels".

GiletsJaunes YellowVestspic.twitter.com/NI7mE6PEpd — Nissabelle (@Nissabelle1) 8 сентября 2019 г.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года - как правило, в выходные дни. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.