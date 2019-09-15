Почти 40% граждан Австрии считают, что демократия в стране сейчас под угрозой

Новости мира:Австрийцы считают главной угрозой демократии в стране правых экстремистов.

По меньшей мере 39% австрийцев считают, что демократия в Австрии находится под угрозой, а крупнейший источник этой угрозы - правые экстремисты.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного австрийской компанией Integral по случаю Международного дня демократии 15 сентября, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"Четыре из десяти опрошенных (39%) считают, что демократия в Австрии сейчас находится под угрозой", - говорится в исследовании.

Что же касается конкретных угроз, то респондентам предлагалось выбрать из списка три варианта. В результате крупнейшей угрозой были названы правые экстремисты (46%), со значительным отрывом далее следовали мигранты, левые экстремисты и правопопулисты (по 29%).

Вместе с тем, треть австрийцев скептически видит будущее демократии: 35% опрошенных заявили, что видят ухудшение состояния демократии в стране в течение следующих 10 лет.

В целом же девять из десяти опрошенных сказали, что считают демократию хорошей вещью. Примерно такое же количество австрийцев считает, что демократия является лучшей формой правления для их страны. В то же время, каждый десятый житель Австрии не согласен с этими двумя утверждениями.

Между тем, в соседней Германии существует еще большее беспокойство относительно демократии, чем в Австрии. Как показал опрос "SINUS-Institut" в сотрудничестве с "YouGov für Deutschland", в ФРГ 53% опрошенных считают, что демократия в стране находится под угрозой.