Не понравилось в России: Сноуден просит у Макрона убежище

Новости мира:Проживающий в Москве с 2013 года экс-программист АНБ Эдвард Сноуден продолжает добиваться убежища во Франции.

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден хочет получить политическое убежище во Франции.

Об этом он сообщил в интервью France Inter.

"Я бы очень хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне политическое убежище", - заявил Сноуден.

Бывший сотрудник американской спецслужбы, который сейчас проживает в Москве, сказал, что заявление о предоставлении убежища во Франции он подал в 2013 году, еще во время президентства Франсуа Олланда.

Экс-сотрудник американской спецслужбы также подчеркнул, что защита информаторов вовсе не означает наличия враждебного отношения к их стране.

"Принимать таких, как я, не значит нападать на Соединенные Штаты", - убежден он.

Бывший программист АНБ Эдвард Сноуден с 2013 года проживает в России, где он получил убежище. В США ему грозит наказание по обвинению в государственной измене, поскольку он разгласил секретную информацию о работе АНБ.

Напомним, Канада предоставила убежище семье беженцев, которая прятала Эдварда Сноудена.