В Северной Македонии антикоррупционного прокурора обвинили в получении взятки

Новости мира:В Северной Македонии антикоррупционного прокурора уволили по подозрению в коррупции.

Депутаты в Северной Македонии проголосовали за освобождение специального прокурора, которому поручено расследовать коррупцию на высоком уровне, поскольку она сама была задержана по подозрению в причастности к громкому скандалу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Все 102 депутата, присутствующие на заседании 120-местного парламента, проголосовали в субботу за увольнение специального прокурора Катицы Яневой.

Офис Яневой создали в 2015 году в рамках борьбы с организованной преступностью и коррупцией на фоне желания страны вступить в Европейский Союз.

Официально Яневой до сих пор не предъявили обвинения, однако ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями и "получении существенной выгоды" в виде собственности. Подозревают, что она причастна к скандалу вокруг снятия обвинений в коррупции с местного бизнесмена в обмен на оплату.

Янева, которая находится под стражей с августа, отрицает, что совершила какие-то правонарушения.