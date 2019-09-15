Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Украинские маяки откроют для туристов
Украинские маяки откроют для туристов
Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Десна сенсационно обыграла Динамо в Киеве (Видео)
Каково быть женой путешественника: ответ Александры Кучеренко
Каково быть женой путешественника: ответ Александры Кучеренко

Отца главы ультраправой партии Франции обвинили в растрате средств

Отца главы ультраправой партии Франции обвинили в растрате средств
21:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Ле Пену-старшему предъявлено обвинение в растрате средств ЕС.

Жан-Мари Ле Пену, основателю Национального фронта Франции, выдвинули обвинения в растрате средств Европейского парламента для оплаты труда партийных работников во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дочь Ле Пена Марин, нынешняя глава партии, которая была переименована в Национальное собрание, уже была привлечена к уголовной ответственности по этому делу.

По словам адвокатов Ле Пена-старшего, который работал депутатом Европарламента с 1980-х годов до начала этого года, обвинения ему выдвинули в пятницу.

Адвокат Ле Пена осудил дело как таково, которое является "вторжением судебной власти в законодательную", добавив, что его клиент "очень устал от всего этого".

Джонсон "открыл в себе Халка" перед возможной отсрочкой Brexit

По словам адвокатов, двое парижских судей допрашивали 91-летнего Ле Пена более 4 часов о работе трех его помощников.

"Следственные судьи задают много вопросов о деле, которое я считаю политической аферой", - сказал Ле Пен агентству France Press.

Ультраправый политик будет вынужден снова предстать перед судьями 25 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Франция, Жан-Мари Ле Пен, Мирин Ле Пен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
03 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
04 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
05 Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черкассах отпраздновали 733 годовщину со дня основания города (Фото и видео)
В Черкассах отпраздновали День города
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить &quot;минималку&quot; на 550 гривень
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку"
Юрий Горбунов показал своего юного пианиста (Видео)
Юрий Горбунов показал своего юного пианиста (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь