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Джонсон "открыл в себе Халка" перед возможной отсрочкой Brexit

Джонсон "открыл в себе Халка" перед возможной отсрочкой Brexit
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британский премьер сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что возможность выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.

"Я думаю, что мы добьемся своего. Я буду говорить с Жан-Клодом (с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - ред.) о том, как это можно сделать", - сказал Джонсон в интервью изданию The Mail on Sunday в преддверии намеченных на начало следующей недели переговоров с Юнкером.

"Я чувствую уверенность", - добавил премьер.

"Премьер-министр заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit", - пишет издание.

При этом Джонсон провел аналогию между себя и супергероем комиксов Халком. "Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится", - предупредил глава правительства.

Джонсон добавил, что в случае необходимости по-прежнему готов к "жесткому" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Этот процесс он сравнил с Халком "разрывающим оковы".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что премьер Великобритании Борис Джонсон намерен попытаться к середине октября добиться соглашения с ЕСпо Brexit. Это бы позволило ему вывести Великобританию из ЕС, как и планировалось, до 31 октября 2019 года.

Депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

По мнению СМИ, Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского Союза без каких-либо сделок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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