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Джонсон поедет в Брюссель, чтобы "достичь соглашения" по Brexit

Джонсон поедет в Брюссель, чтобы "достичь соглашения" по Brexit
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Борис Джонсон заявляет, что Великобритания и Брюссель на октябрьском саммите договорятся по сценарию выхода страны из ЕС.

Лондон и Брюссель на октябрьском саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС могут договориться по вопросу выхода Соединенного королевства из состава Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию Mail on Sunday, опубликованном в воскресенье, 15 сентября, передает Deutsche Welle.

Политик подчеркнул, что намерен отправиться на встречу 17 октября и ”достичь соглашения”.

Если же стороны не смогут прийти к единому мнению, Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 октября, добавил Джонсон. По мнению британского премьера, удастся отыскать способы обойти закон о недопущении жесткого ”Брекзита”, заблокированный парламентом. При этом глава британского правительства сравнил Соединенное королевство с вымышленным супергероем комиксов Халком, ”который становился тем сильнее, чем больше его злили”, и всякий раз умудрялся найти выход из затруднительной ситуации.

Кроме того, Джонслн заявил о существенном прогрессе в вопросе о границе с Ирландией, который остается основным камнем преткновения в деле заключения договора между Лондоном и Брюсселем. Евросоюз настаивает на так называемом механизме ”бэкстоп”. Он призван предотвратить введение таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия.

16 сентября Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретятся в Люксембурге для обсуждения выхода королевства из Европейского Союза.

Форсирование Brexit: Джонсон называет новою дату выхода страны из ЕС

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал действующего главу британского правительства, описав его как политического оппортуниста и беспринципного популиста. Джонсон ”вел себя отвратительно, нападал на собственное правительство, игнорировал подлые действия своего лагеря”, и превратился в ”вывеску эпохи популизма, искажающего истину”, пишет экс-премьер в своих мемуарах, выдержки из которых опубликованы изданием The Sunday Times.

По словам Кэмерона, нынешний премьер-министр перед референдумом 2016 года руководствовался чисто эгоистическими мотивами, позиционируя себя как убежденного сторонника ”Брекзита”. Джонсон, на тот момент занимавший пост мэра Лондона, ”поддержал то, во что не верил сам”, считает бывший премьер Соединенного Королевства.

Джонсон уверен, что соглашение о Brexit до сих пор возможно

Между тем еще один представитель Консервативной партии Великобритании, лидером которой является Борис Джонсон, перешел в парламентскую фракцию проевропейски настроенных либеральных демократов из-за разногласий по вопросу ”Брекзита”. Недопустимо разрешать ”двум старым партиям закрывать рот тем, кто придерживается умеренных взглядов, и выталкивать их из политики, если эти ценности разделяют миллионы”, написал в воскресной газете The Observer Сэм Джима. Он был одним из 21 тори, которые поддержали в Палате общин законопроект, запрещающий нерегулируемы ”Брекзит”, и были за это исключены из фракции консерваторов.

По мнению СМИ, Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского Союза без каких-либо сделок.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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