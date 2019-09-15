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Джонсон откажется от одобренного Елизаветой II закона о Brexit

Джонсон откажется от одобренного Елизаветой II закона о Brexit
09:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Великобритания будет придерживаться "жесткого" сценария Brexit до конца.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского Союза без каких-либо сделок.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.

По его данным, в преддверии встречи Бориса Джонсона с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером британский премьер принял решение придерживаться «жесткого» плана. При этом он не намерен более просить об отсрочке по Brexit.

Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока Brexit с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года.

Экс-премьер Британии не исключил нового референдума по Brexit

Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство Джонсона. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке Brexit.

Ранее правительство Британии в среду, 11 сентября, было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали ранее засекреченного плана, содержащего сценарий действий и прогнозы на случай жесткого Brexit 31 октября.

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Великобритания, Борис Джонсон, Елизавета II, Brexit.
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