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"Третья страна", коллапс и рост преступности: обнародован секретный план Brexit

"Третья страна", коллапс и рост преступности: обнародован секретный план Brexit
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Британии рассекретили засекреченный план по экстренному Brexit.

Правительство Британии в среду, 11 сентября, было вынуждено по требованию депутатов британской Палаты общин обнародовать детали ранее засекреченного плана, содержащего сценарий действий и прогнозы на случай жесткого Brexit 31 октября.

Об этом сообщает DW.

Как следует из документа, в случае выхода из состава ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны", а отношения с Брюсселем получат характер "недружественных".

При этом транспортный коллапс, который образуется в местах пересечения Ла-Манша, может растянуться на срок до трех месяцев, а интенсивность транспортного потока сократиться на 40-60 процентов в день.

Это окажет воздействие на ввоз лекарств и медицинских препаратов в страну. Даже подготовившись, полностью избежать негативного эффекта будет невозможно из-за коротких сроков хранения ряда медикаментов.

Эксперты также прогнозируют проблемы с обменом данными между правоохранительными органами Великобритании и ЕС. "Значительное число" полицейских будут задействованы в подавлении протестов и общественного недовольства, указывается в документе.

Меркель: Brexit из соглашением все еще возможен

Власти попробуют придерживаться политики "нет - новым проверкам" на границе с Ирландией "за исключением ограниченного числа особых случаев", однако в долгосрочной перспективе подобная модель себя не оправдает. При этом, как ожидается, в Северной Ирландии резко возрастут цены на электроэнергию.

Оппозиционные депутаты в парламенте также требовали обнародовать частную переписку, в том числе в WhatsApp и Facebook, принадлежащую ключевым помощникам премьера Бориса Джонсона и касающуюся приостановки деятельности парламента на пять недель. Эта просьба, однако, была отклонена властями как "неуместная".

Великобритания пытается предложить странам ЕС соглашения по Brexit в обход Еврокомиссии

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

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ЕС, Великобритания, Палата общин, Соглашение с ЕС, Brexit.
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