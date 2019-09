Джонсон уверен, что соглашение о Brexit до сих пор возможно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон настаивает на том, что новое соглашение о Brexit является вполне возможным. Ведь британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером, главой демократов-юнионистов", - говорится в сообщении.

Демократы-юнионисты является партией британской Северной Ирландии. Эта политическая сила предупредила, что любое решение ситуации вокруг Brexit, которое привело бы к появлению жестких торговых границ между ЕС и Британией является неприемлемым.

Corbyn and his friends in Parliament want to delay Brexit and surrender billions more to Brussels. We cannot allow this to happen. The referendum result must be respected#LeaveOct31 pic.twitter.com/kqm7SPTVTH

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 10, 2019