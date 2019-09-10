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Джонсон уверен, что соглашение о Brexit до сих пор возможно

Джонсон уверен, что соглашение о Brexit до сих пор возможно
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Борис Джонсон продолжает переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон настаивает на том, что новое соглашение о Brexit является вполне возможным. Ведь британский премьер именно сейчас проводит переговоры на эту тему с Арленом Фостером, главой демократов-юнионистов", - говорится в сообщении.

Демократы-юнионисты является партией британской Северной Ирландии. Эта политическая сила предупредила, что любое решение ситуации вокруг Brexit, которое привело бы к появлению жестких торговых границ между ЕС и Британией является неприемлемым.

Депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Как сообщалось, работа британского парламента, который на прошлой неделе решил не дать Борису Джонсону осуществить Brexit без соглашения, в этот вторник была приостановлена на 5 недель – до 14 октября.

Великобритания обязана покинуть Евросоюз до 31 октября этого года.

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Евросоюз, Борис Джонсон, Британия, Brexit, Арлен Фостер.
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