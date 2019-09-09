Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали
Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии
Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии

Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit

Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Королева Великобритании утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем.

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем, передает в понедельник Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Двери парламента Британии временно закрываются

Ранее стало известно, что оппозиционные партии Великобритании не намерены поддерживать предложение премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах, голосование по которым запланировано на понедельник в Палате общин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Елизавета II, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
03 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
04 Названы явные признаки алкоголизма
05 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
Похолодания не ждите: прогноз погоды на 10 сентября
Индия нашла потерянный на Луне ровер
Индия нашла потерянный на Луне ровер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь