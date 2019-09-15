Авиакомпания в Нидерландах готовится к забастовке: рейсы под угрозой срыва

Новости мира:Профсоюз авиакомпании KLM готовит забастовку в Амстердаме.

Наземный персонал авиакомпании KLM на следующей неделе может провести забастовку в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Об этом сообщает профсоюз FNV.

"FNV готовит новую забастовку наземного персонала KLM на следующую неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что KLM продолжает отказываться от заключения "хорошего коллективного трудового договора для наземного персонала".

"Наземный персонал выполняет важную работу. Если они не смогут выполнить свою работу, ни один самолет не взлетит. Поэтому эта работа заслуживает хорошего коллективного договора", - говорит лидер профсоюза FNV Ян ван ден Бринк.

Переговоры продолжаются, поэтому когда именно состоится забастовка пока неизвестно.

В то же время говорится о том, что в случае проведения забастовки наземный персонал KLM не будет работать четыре часа, а объявить о протесте пообещали минимум за 48 часов до начала.

Работники недовольны графиком работы и своей зарплатой. Они хотят получать на четыре процента больше заработной платы в год.