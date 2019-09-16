США развернули в ФРГ ракетные установки "стальной дождь"

Новости мира:"Стальной дождь": США разместили в Германии ракетные установки M270-A1.

США разместили в Германии 16 уникальных ракетных установок залпового огня M270-A1 известных, как "стальной дождь".

Об этом пишет издание Stars and Stripes.

Установки, а также несколько колесных и гусеничных машин обслуживания, поступили на вооружение 41-й артиллерийской бригады - единственной ракетной артиллерийской бригады США в ЕС - что дислоцируется в районе немецкого города Графенвера.

В Минобороны США размещение новых установок назвали демонстрацией неизменной преданности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность. При этом чиновники отказались сказать, каким будет окончательное количество таких ракетных установок.

Сам комплекс был разработан в 1970-х годах как ракетная система общевойсковой поддержки. М270 применялись в реальных боевых условиях три раза - во время операции "Буря в пустыне", во время нападения США на Ирак в 2003 году, а также Израилем во Второй ливанской войне.