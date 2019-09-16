В Белграде провели ЛГБТ-парад

Новости мира:В Сербии на ЛГБТ-параде произошли стычки, 5 человек задержали.

В столице Сербии тысячи людей присоединились к ежегодному ЛГБТ-параду, в частности премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая является открытой лесбиянкой.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Активисты несли в руках радужные флаги и флаги ЕС, а также плакаты с надписями в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

За час до начала Марша равенства в сербской столице собрались более 100 ультраправых активистов, некоторые из них держали кресты и пели религиозные песни. После того, как несколько активистов отказались отойти с маршрута марша, произошли незначительные стычки. Полиция задержала по меньшей мере 5 человек.

Напомним, 15 сентября в Харькове впервые состоялся Марш равенства в рамках недели «ХарковПрайд». Параллельно проходил Марш за традиционные ценности, некоторые его участники бросали яйца в участников Марша равенства.

Праворадикалы начали ловить и избивать участников Марша равенства уже после его завершения.