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В Гааге провели фестиваль средневековья с рыцарским турниром (Видео)

В Гааге провели фестиваль средневековья с рыцарским турниром (Видео)
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Рыцари и дамы в пышных платьях: В Гааге прошел исторический фестиваль.

В нидерландском городе Гаага состоялся исторический фестиваль — в эти выходные по улицам города прогуливались настоящие рыцари в доспехах и дамы в пышных платьях.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

В центре города устроили настоящий рыцарский турнир. Участники на лошадях демонстрировали зрителям свою меткость, сначала попав в арбуз, закрепленный на манекене, а затем - в яблоко, стоявшее на голове у другого рыцаря.

Во время фестиваля прямо на улице можно было познакомиться с голландскими графами, всеми королями и королевами, встретить пиратов и моряков. В историческом лагере желающие могли ознакомиться с бытом тех времен, прокатиться в карете, посидеть в королевском кресле, отведать разных вкусностей. Кто хотел, мог потанцевать под современную музыку или побывать на ярмарке.

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Мероприятие проходило под стенами комплекса Бинненгоф, в котором расположены Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра.

Кроме того, почти во все музеи был бесплатный вход, правда, туда нужно было выстоять немалую очередь.

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Фестиваль, Гаага, Средневековье.
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