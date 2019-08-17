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В Луцке пройдет фестиваль средневековья "Княжеский банкет" (Видео)

В Луцке пройдет фестиваль средневековья "Княжеский банкет" (Видео)
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины:В Луцке проведут фестиваль "Княжеский банкет".

В Луцке 25 августа уже в четвертый раз пройдет фестиваль средневекового духа "Княжеский банкет".

Рыцарские турниры, шоу конного театра, пение менестрелей, средневековые танцы, самые разнообразные блюда и медовые напитки обещают гостям мероприятия, которое состоится на Замковой площади перед замком князя Любарта, сообщает Zruchno.Travel.

"Фестиваль средневекового духа, который перенесет вас в эпоху Средневековья, очарует пением путешествующих менестрелей, закружит в средневековом танце, превратит в рыцарей и венценосных особ. Вы попробуете самые разнообразные блюда, которыми угощали в Луцке в то время, когда наш город именовался Луческом Великим, и, самое главное, отведаете главный напиток того времени - медовый чудо-напиток", - говорится в анонсе мероприятия.

Также отмечается, что на "Княжеский банкет" в Луцк приедет украинская группа "Бурдони Черна" из города Черновцы, которая играет средневековую, скандинавскую, ирландскую и другую историческую музыку в современных обработках.

"Зажигательные музыканты будет развлекать гостей фестиваля веселыми песнями и мелодиями, а также проведут мастер-классы игры на необычных музыкальных инструментах", - анонсируют организаторы.

Кроме того, на фестивале уже традиционно состоится конкурс на лучший средневековый костюм, а обладатели наиболее интересного и наиболее исторически правильного наряда получат подарки от партнеров мероприятия.

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Начало праздничного шествия участников фестиваля во главе с князем Витовтом запланировано на 16:00 от Театральной площади. Также в программе - рыцарские бои, исторические лекции и мастер-классы, театрализованные представления, танцы и забавы. Программу завершит средневековая дискотека с белорусской группой Pawa.

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Луцк, Фестиваль, Средневековье, Княжеский банкет.
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